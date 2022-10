La Gazzetta titola in prima pagina: "Milan, lezione d'inglese"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport di questa mattina titola così sulla sfida che il Milan ha perso per 3-0 a Londra contro il Chelsea: "Milan, lezione d'inglese". Brutta partita per i rossoneri che non riescono a fermare un Chelsea migliore in tutto e vengono raggiunti dai blues a quota quattro punti nel girone. Le assenze, tante e pesanti, hanno sicuramente influito ma Pioli non vuole scusanti: "Non siamo stati squadra". Occasione per ripartire già sabato contro la Juventus in vista della rivincita di martedì contro gli uomini di Potter.