La Gazzetta titola: "La sfida dei due mondi. Cardinale-Zhang, è subito storia"

La Gazzetta dello Sport mette l'accento sulla sfida nella sfida che ci sarà oggi sugli spalti. In occasione del derby di questo pomeriggio Gerry Cardinale sarà presente a San Siro, per la sua prima partita da proprietario del Milan a tutti gli effetti. Il titolo della rosea recita: "La sfida dei due mondi. Cardinale-Zhang, è subito storia. Stretta di mano oggi a San Siro". Forse sarà la sfida dei prossimi anni quella tra Cardinale e Zhang, che è una sfida anche tra America e Cina. Sarà un momento anche per consocersi per due leader che potranno essere anche soci in affari, qualora si perseguisse il progetto dello stadio insieme. Inoltre, Gerry oggi incontrerà la squadra, come ha anticipato Pioli ieri in conferenza stampa.