La Gazzetta titola: "Leao per la Champions"

"Leao per la Champions": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport in merito alla scelta di Pioli che domenica sera contro l'Atalanta, nel match decisivo per la Champions, dovrebbe affidarsi in attacco non solo ad Ante Rebic, ma anche al giovane attaccante portoghese. Per l'ex Lille si tratta di un'altra chance importante dopo un'altra stagione con troppi alti e bassi.