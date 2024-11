La Gazzetta titola: "Leao si gioca il Milan"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Leao si gioca il Milan". Il portoghese, reduce dalla panchina iniziale nel big-match contro il Napoli (è la terza in nove partite di campionato), non sta attraversando un periodo facile e sembra aver perso la sua centralità nel progetto tecnico di Paulo Fonseca. Il giocatore si trova davanti ad un biivio: o torna al top oppure il suo futuro potrebbe essere altrove.

Tutto è comunque nelle mani, anzi nei piedi, di Leao che deve mandare un segnale immediato. Dalla Spagna intanto sono tornate a circolare voci su un interessamento del Barcellona, anche se la situazione economica dei blaugrana non è delle migliori e quindi è difficili ipotizzare un'operazione del genere a gennaio.