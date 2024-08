La Gazzetta titola: "Liberali più Jimenez: l'under 23 di Bonera vive la prima gioia"

Uno storico debutto quello andato in scena ieri al Rigamonti-Ceppi di Lecco. Il Milan Futuro ha giocato la sua prima gara ufficiale della storia e lo ha fatto contro il Lecco in trasferta: una squadra che l'anno scorso ha giocato in Serie B. L'occasione era il Primo Turno di Coppa Italia Serie C e i giovani rossoneri hanno avuto la meglio con un netto 3-0: un gol di Liberali e una doppietta di Jimenez, inframezzati dalla parata su rigore di Lapo Nava a inizio ripresa.

E così questa mattina la Gazzetta dello Sport rende merito alla squadra di Bonera titolando: "Liberali più Jimenez: l'Under 23 di Bonera vive la prima gioia". E nel sottotitolo si ribadisce: "I rossoneri in Coppa Italia di Serie C passano il turno. In tribuna presenti Ibrahimovic e Fonseca". Insieme allo svedese e al portoghese c'era anche Jovan Kirovski che è il direttore sportivo del Milan Futuro. Ora arriverà subito il Secondo Turno: sabato 17 alle 21 in casa del Novara che ha eliminato il Renate ai rigori.