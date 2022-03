La Gazzetta titola: "Milan, 9 certezze"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Milan, 9 certezze": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che analizza il momento dei rossoneri, i quali, a nove giornate dalla fine del campionato, hanno il destino nelle loro mani. Il Diavolo è tornato ad essere compatto in difesa visto che non subisce gol da tre gare di fila, Pioli ha ritrovato poi finalmente Ibrahimovic il cui rientro in campo potrebbe essere fondamentale nello sprint finale verso lo scudetto. Il tecnico milanista sta trovando nuovi titolari come Kalulu e Florenzi e piò contare anche sul supporto incredibile dei suoi tifosi. I giovani continuano a trascinare il Milan, ma anche Giroud è una certezza di questa squadra che può continuare a sognare il trciolore.