Sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport c'è spazio anche per il mercato dei rossoneri: "Milan, per Kessie c'è un maxi rilancio". Il club di via Aldo Rossi è pronto ad alzare la sua offerta e avvicinarsi alla richiesta dell'ivoriano, il cui rinnovo è una priorità assoluta per il Diavolo.