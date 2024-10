La Gazzetta titola: "Milan senza paura. Morata va in panchina"

Questa sera è il momento del Milan: i rossoneri tornano in campo in Champions League dopo il brutto esordio con il Liverpool di due settimane fa. Proprio quella partita però ha fatto scattare il click nella testa dei rossoneri: nel weekend successivo è arrivata la vittoria nel derby contro l'Inter a cui è stato dato seguito nella partita contro il Lecce di venerdì scorso. Ora però arriva un ostacolo ostico, il Bayer Leverkusen nella sua tana. La Gazzetta dello Sport però titola: "Milan senza paura".

Le mosse e le chiavi del Milan: "Difesa, Fofana, palleggio e... Abraham per fare male al Bayer". Nel sottotitolo si legge qualche indiscrezioni di formazione nota già da ieri: "Morata non è al top: va in panchina, si scalda Loftus-Cheek. Il Leverkusen è una macchina da gol ma concede". Un fattore - oltre alla fase difensiva perfetta richiesta da Fonseca - saranno anche le energie fresche: "Diavolo con il giorno di riposo in più, tedeschi reduci dallo scontro diretto con il Bayern di sabato".