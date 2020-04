La Gazzetta titola: "Milik piace a tutti. Ed è il nome più caldo per il dopo Zlatan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così in merito al possibile sostituto di Zlatan Ibrahimovic al Milan: "Milik piace a tutti. Ed è il nome più caldo per il dopo Zlatan". Con l'addio dello svedese sempre più probabile, il club rossonero è alla ricerca di un grande centravanti per la prossima stagione e il primo nome sulla lista è quello di Arkadiusz Milik, il quale non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Napoli. Sul polacco c'è però anche il forte interesse dell'Atletico Madrid.