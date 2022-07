La Gazzetta titola: "Mosse da seconda stella. Sanches in testa, Ziyech non facile"

MilanNews.it

Il calciomercato regna sulle pagine della Gazzetta dello Sport uscita oggi in edicola. Sulle colonne dedicate al Milan, la rosea titola così: "Mosse da seconda stella. Milan doppio fronte: Sanches in testa, Ziyech non facile". Per andare alla caccia del ventesimo Scudetto, i rossoneri stanno cercando i profili giusti per elevare la qualità della rosa. Per Renato Sanches potrebbe essersi riaperto uno spiraglio con il Psg che prende tempo e valuta alcuni esuberi da piazzare. Il Milan potrebbe riallacciare i rapporti con l'entourage del portoghese. Per Hakim Ziyech invece c'è la questione della suddivisione del pagamento dell'ingaggio durante un eventuale prestito con il Chelsea. Il marocchino gradirebbe vestire rossonero.