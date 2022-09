La Gazzetta titola: "Napoli, Inter, Milan che insidie. Pioli e la Samp chiusa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport dedica un titolo alle sfide di oggi in cui saranno impegnate le prime tre squadre dello scorso campionato. La rosea recita: "Napoli, Inter, Milan che insidie. Pioli e la Samp chiusa". I rossoneri saranno impegnati per ultimi in ordine temporale, alle 20.45 a Marassi contro la Sampdoria. I blucerchiati che arrivano dalla sconfitta di Verona, hanno messo in difficoltà le grandi che hanno incontrato in casa in questo avvio di stagione, fermando sia Juve che Lazio con un pareggio. Soprattutto contro i bianconeri, Giampaolo ha intasato gli spazi al centrocampo, mossa che potrebbe ripetere anche stasera per chiudere le linee di passaggio al Milan. La chiave per i rossoneri è sempre la stessa e si chiama Rafa Leao che questa sera avrà un nuovo compagno di reparto, Divock Origi.