La Gazzetta titola: "Nuovo San Siro, ora si accelera"

Anche la Gazzetta dello Sport ritaglia un ampio spazio sul progetto del nuovo San Siro di Milan e Inter, di intesa con il Comune di Milan. Il titolo della rose recita: "Nuovo San Siro, ora si accelera. Inter e Milan hanno fiducia". Ieri, infatti, il coordinatore per il dibattito pubblico scelto dal Comune meneghino Andrea Pillon e Beppe Sala hanno rassicurato il presidente rossonero Scaroni e l'ad nerazzurro Antonello - in un incontro avvenuto a Palazzo Marino - che la fase di dibattito pubblico non andrà oltre il mese di ottobre. Tra luglio e agosto i due club dovranno presentare un nuovo dossier che sarà oggetto del dibattito e prevederà 8 incontri aperti a chiunque, tra cittadini o associazioni, che vogliano intervenire sull'abbattimento dello stadio di San Siro. Sullo sfondo, per il Milan, rimane comunque viva l'ipotesi Sesto San Giovanni.