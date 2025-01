La Gazzetta titola: "Okafor dice sì, va al Lipsia. Ora assalto a Rashford"

vedi letture

Sono due i fronti che in questo momento vedono il Milan impegnato per quanto riguarda il calciomercato, uno in uscita e uno in entrata. Uno praticamente definito, l'altro su cui ci bisogna lavorare un po'. Da una parte c'è l'addio di Noah Okafor che rientrerà nei ranghi della scuderia Red Bull trasferendosi in Germania al Lipsia; dall'altra c'è il sogno Marcus Rashford che in rotta con il Manchester United sembra essere disposto ad ascoltare la proposta rossonera dopo che il fratello ha incontrato il club.

Intanto questa mattina la Gazzetta dello Sport rende conto di entrambe le situazioni, titolando così: "Okafor dice sì, va al Lipsia. Ora assalto a Rashford". Le due operazioni sono anche in qualche modo connesse: l'uscita dello svizzero potrebbe facilitare l'ingresso del britannico. Il fratello-agente dell'inglese è stato a Casa Milan: i rossoneri sono l'opzione preferita e il prestito con diritto di riscatto la soluzione migliore. Il problema non è tanto l'ingaggio con lo United disposto a contribuire ma piuttosto lo stipendio in caso di acquisto a fine stagione. Per i sei mesi al Milan costerebbe 5 milioni lordi, scrive la rosea, ma se dovesse essere acquistato a titolo definitivo lo stipendio sarebbe interamente a carico del Milan.