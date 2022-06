La Gazzetta titola: "Origi, ancora una settimana per l'arrivo in rossonero"

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Origi, ancora una settimana per l'arrivo in rossonero". Come titola questa mattina la Gazzetta dello Sport, non dovrebbe essere neanche questa la settimana giusta per vedere Divock Origi a Milano pronto a sostenere le visite mediche e a mettere la firma sul contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni. il rischio che venga rinviato tutto alla prossima settimana c'è ed è legato sempre al chiarimento della situazione della dirigenza. Una volta che saranno definiti ruoli, progetti e linea da seguire anche l'ormai ex attaccante del Liverpool potrà finalmente sbarcare all'ombra della Madonnina.