La Gazzetta titola: "Per Kjaer e Musacchio oggi nuovi esami. Calhanoglu prova ad affrettare i tempi"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta alcuni aggiornamenti sulle condizioni di alcuni infortunati rossoneri: "Per Kjaer e Musacchio oggi nuovi esami. Calhanoglu prova ad affrettare i tempi". I due difensori effettueranno oggi nuovi esami strumentali per capire l'entità dei loro problemi muscolari, mentre si proverà a recuperare il turco già per la trasferta di sabato contro la Fiorentina in quanto l’infortunio all’ileopsoas destro non sembra essere particolarmente grave.