La Gazzetta titola: "Pioli si gioca tutto"

"Pioli si gioca tutto": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la proprietà rossonera non ha mai messo in discussione il tecnico, ma in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe finire a rischio anche la suo conferma in panchina per la prossima stagione. Anche per il suo futuro, saranno quindi decisivi gli ultimi cinque match della stagione.