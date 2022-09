La Gazzetta titola: "Riecco Milan-Napoli"

MilanNews.it

"Riecco Milan-Napoli": è il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che si chiede se, come succedeva fine anni 80, per lo scudetto alla fine sarà un duello tra rossoneri e partenopei. Al momento le squadre di Pioli e Spalletti sono seconde dietro l'Atalanta, accomunate dagli stessi punti e da un gioco divertente. Attenzione però sempre a Inter e Juventus che sono in piena lotta anche loro per il campionato.