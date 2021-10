La Gazzetta titola sul Milan: "Attacco allo scudetto"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan: "Attacco allo scudetto". Turno di campionato molto favorevole ai rossoneri che hanno guadagnato su tutte le rivali e ora è in vetta a pari punti con il Napoli. Intanto Pioli studia come far convivere insieme Giroud e Ibrahimovic, con quest'ultimo che potrebbe essere utilizzato come rifinitore alle spalle del francese.