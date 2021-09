La Gazzetta titola sul Milan: "Tonali l'insostituibile"

"Tonali l'insostituibile": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che esalta l'inizio di stagione del centrocampista rossonero che ormai è diventato un punto fermo del Milan di Pioli. E' senza dubbio uno dei giocatori più in forma e per questo il tecnico milanista non rinuncia mai a lui in questo avvio di campionato (sempre titolare e lo sarà anche stasera contro il Venezia).