La Gazzetta titola: "Tonali-Kessie. Pioli prepara il duo d'assalto"

La sfida contro l'Atalanta di domenica (ore 18) si avvicina sempre di più: il margine di errore è ridottissimo, quasi inesistente. Anche per le scelte di formazione. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola così: "Tonali e Kessie per il match point. Pioli prepara il duo d'assalto". Infatti, secondo la rosea, mister Pioli dovrebbe affidare ancora una volta le chiavi del suo centrocampo a Tonali e Kessie. Il dubbio semmai è tra Bennacer e Krunic, che chiaramente andrebbe a cambiare le posizioni in campo. Il 79 e l'8 hanno giocato 27 partite insieme in campionato quest'anno e hanno messo a segno 5 gol a testa.