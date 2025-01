La Gazzetta: "Tomori al centro della difesa Milan, così la Signora lo studia da vicino"

Osservato speciale questo pomeriggio all'Allianz Stadium di Torino Fikayo Tomori, obiettivo dichiarato della Juventus per andare a rinforzare e completare la difesa di Thiago Motta in questo calciomercato. Considerato l'infortunio di Malick Thiaw, Sergio Conceiçao non avrebbe alcuna intenzione di privarsi dell'inglese, ma la duttilità di Kyle Walker, che oltre a fare il terzino si destreggia anche piuttosto bene nei due di difesa, potrebbe convincere il portoghese a lasciar partire l'ex Chelsea.

In merito a questa ingarbugliata situazione ha parlato questa mattina La Gazzetta dello Sport, titolando "Tomori al centro della difesa Milan, così la Signora lo studia da vicino". Giuntoli e Thiago Motta sono sicuri che l'inglese possa essere un rinforzo ideale per la retroguardia bianconera, che ha davvero bisogno di nuovo innesti considerati i lungo degenti Bremer e Cabal.