La Gazzetta tra derby ed Europa: "Milan coperto, mediana a tre. Niente Ibra in Champions"

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport di questa mattina in edicola ha messo l'accento sia su come Pioli arriverà al derby di domenica dal punto di vista tattico sia sulla notizia, anticipata ieri in tarda serata da MilanNews.it (QUI), che Zlatan Ibrahimovic non è stato inserito in lista Champions: "Milan coperto, mediana a tre. Niente Ibra in Champions". Il mister rossonero per il derby avrebbe deciso di aggiungere un centrocampista in più per dare maggiore equilibrio: vista l'assenza di Bennacer, il trio a oggi designato sembra essere Tonali-Krunic-Pobega. A sorpresa invece, rispetto alle voci degli ultimi giorni, Ibra è stato lasciato fuori dalla lista europea, evidentemente ancora non pronto per giocare. Unico cambio: l'inserimento di Malick Thiaw per Sergino Dest.