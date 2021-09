La moviola del CorSport: "Follie Cakir. Nel VOR giocavano a carambola?"

"Follie Cakir. Nel VOR giocavano a carambola?" scrive il Corriere dello Sport analizzando gli episodi da moviola in Milan-Atletico Madrid. Voto 4,5 all'arbitro turco Cakir. "Giocavano a carambola nel VOR?" si chiede il quotidiano. Inesistente il rigore nel finale: "Con un pallone che schizza fra Kalulu e Lemar, l’arbitro (con qualche secondo di ritardo, segno che dubbi ne ha avuti pure lui, visto che era difficile vedere attraverso i corpi) assegna il rigore all’Atletico. Il VAR impiega oltre due minuti e mezzo a decidere, la colpa di Bitigen è grave, e doveva portare il collega in campo al monitor: il braccio sinistro di Lemar tocca volontariamente il pallone prima, lo porta in avanti a sbattere sul braccio di Lemar. Basterebbe questo. Ma poi: distanza? Movimento congruo?". Duro anche il giudizio sul secondo giallo a Kessie: "vero che lo step on foot chiama quasi sempre il giallo, ma nel caso non c’è irruenza, vigoria".