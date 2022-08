La moviola della Gazzetta: "Soppy travolge Calabria: rigore giusto"

MilanNews.it

Sulle pagine di oggi della Gazzetta dello Sport c'è spazio per la consueta rubrica dedicata alla moviola. Per quanto rigurada la sfida di ieri tra Milan e Udinese, non ci sono dubbi per il rigore assegnato ai rossoneri che ha portato al primo gol stagionale. Questo il titolo: "Soppy travolge Calabria: il Var chiarisce, rigore giusto". Secondo la rosea: "non importa la qualità della giocata di Calabria ma l’intervento in ritardo del difendente friulano che finisce per calciare con imprudenza il milanista".