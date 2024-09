La panchina del Milan traballa. Il CorSport: "Fonseca a rischio anche col pari"

vedi letture

Il complicato inizio di stagione del Milan porta la squadra di Paulo Fonseca non poter più fallire, soprattutto in campionato. Ad oggi il Diavolo non è ancora riuscito ad ingranare la marcia giusta, situazione che addirittura lo tiene già piuttosto lontano dalla vetta della Serie A, ben 5 punti.

Domenica c'è il serio rischio che questa possa allungarsi nel momento in cui non si dovesse vincere il derby contro l'Inter, unico risultato possibile, soprattutto se Paulo Fonseca ha intenzione di confermarsi alla guida del club rossonero. A conferma di questo quanto scritto questa mattina da Il Corriere dello Sport, che nella pagina dedicata alla situazione del Milan ha titolato "Fonseca a rischio anche col pari", ribadendo un'oramai nettà volontà da parte della proprietà, insoddisfatta dei risultati fin qui ottenuti dalla squadra.