La partita dei Conceiçao, la Gazzetta: "Affari di famiglia"

Per la partita di questa sera tra Juventus e Milan c'è una sfida nella sfida di cui si parla da quasi una settimana, cioè da quando Sergio Conceicao è divenuto il nuovo tecnico rossonero. Gli dei del calcio per il suo esordio ufficiale sulla panchina del Diavolo non solo hanno scelto un big match in una competizione importante ma hanno pure deciso di metterlo faccia a faccia contro uno dei suoi figli. Nuovo talento della Juve è infatti Francisco Conceicao, arrivato quest'estate proprio dal Porto dove lo allenava il papà.

La Gazzetta dello Sport questa mattina titola così: "Affari di famiglia". Eppure la competitività e la professionalità sembrano essere due qualità centrali nella storia di questa famiglia: "Conceicao contro e zero sentimenti". Le parole del papà allenatore sono state chiarissime: "Non sono per niente emozionato. A casa sono il padre di Francisco ma domani sarà avversario. Lui la pensa allo stesso modo, è cresciuto così". Una famiglia di calciatori: quattro su cinque figli sono professionisti, l'ultimo ha 10 anni e sta iniziando adesso. Oggi, però, lo juventino dovrebbe partire dalla panchina.