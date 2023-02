La prima della Gazzetta: "Dirigenza riunita, Scaroni parla alla squadra: 'Rialziamoci!'"

MilanNews.it

La prima pagina della Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola si concentra sul momento negativo del Milan e sui tentativi che si stanno facendo per uscirne. Ieri a Milanello era presente anche il presidente Paolo Scaroni e così la rosea ha titolato questa mattina nella sua prima pagina, in taglio alto: "Dirigenza riunita, Scaroni parla alla squadra: 'Rialziamoci!'".