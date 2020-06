La prima pagina de La Gazzetta dello Sport: "Il dramma di Alex"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’intera pagina - ed è giusto così - a Zanardi, vittima di un brutto incidente con la sua handbike. "Il dramma di Alex", titola la rosea, che poi aggiunge: "Sbanda, va contro un tir: è in fin di vita". Le condizioni dell’ex pilota di Formula 1, operato d'urgenza, sono gravissime: "Italia - scrive la Gazza - con il fiato sospeso per l’eroe paraolimpico".