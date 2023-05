La prima pagina della Gazzetta sul derby: "Il Milan si gioca tutto, l'Inter vuole tutto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Il Milan si gioca tutto, l'Inter vuole tutto". Così titola oggi La Gazzetta dello Sport, in vista del derby di domani valido per la semifinale di ritorno di Champions League. Milan a caccia di Champions e quarto posto: se va male, molti in bilico. Test Leao: vuole esserci. Inzaghi e le sei partite per entrare nella storia.