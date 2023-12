La prima pagina di Gazzetta sul Milan: "Ci provano i ragazzini"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, ha dedicato in taglio laterale un titolo al Milan che si ritrova senza diversi elementi della squadra che sono infortunati o indisponibili. Per questo motivo, come già successo nelle scorse settimane, Pioli dovrà ricorrere alla Primavera per allungare la sua panchina ma anche per scegliere qualche titolare.

Questo il titolo della rosea: "Crisi Milan, ci provano i ragazzini". E poi nel sottotitolo si legge: "Che emergenza. In difesa Simic, riecco Camarda". IN difesa è rimasto il soolo Tomori, per questo motivo contro il Frosinone ci sarà il probabile esordio di Jan Carlo Simic con la maglia della prima squadra, classe 2005. E poi in panchina, pronto a subentrare a Jovic, ci sarà ancora una volta Francesco Camarda. Ma sono attesi altri due under 20.