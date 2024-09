La promessa di Paulo, Tuttosport: "Pasteis de nata a tutti se batto Reds e Inter"

Spesso allenatori e giocatori sono sempre restii a fare promesse, sia per scaramanzia che per evitare ripercussioni future. Ieri però nella sala conferenze di Milanello ne sono arrivate ben due da parte di Fonseca e Morata, una a testa, nell'incontro con i giornalisti di presentazione della sfida di questa sera contro il Liverpool. Due promesse gastronomiche che evidenziano la volontà dei rossoneri di stupire nelle prossime due sfide, con i Reds e con l'Inter nel derby di domenica 22.

Tuttosport nel titolo riporta quella di Fonseca: "Pasteis de nata a tutti se batto Reds e Inter". Con 6 punti tra Champions e campionato, l'allenatore ha promesso una fornitura di dolcetti tipici portoghesi. Gli ha fatto eco Morata che nel caso di doppia vittoria sarebbe disposto a portare dello jamon iberico. Al di là del colore della promessa, il fondo della questione è che a Milanello un po' di serenità è tornata anche se c'è la consapevolezza che i prossimi 180 minuti saranno cruciali, per tanti motivi: "Col Liverpool dietro dovremo essere perfetti - ha detto Fonseca - I giocatori sanno che per me il miglior modo di difendere è non perdere la palla: questa squadra può avere futuro se sarà dominante e contro il Liverpool non dovremo sbagliare nulla, altrimenti basterà un errore per prendere gol".