La Repubblica commenta: "Leao d'alta classe, il Var salva l'Atalanta"

Tra i commenti alla partita tra Milan e Atalanta, finita ieri con il risultato di 1-1 e con diverse polemiche da parte del Milan per una decisione molto generosa di Orsato che ha assegnato un rigore ai bergamaschi, c'è anche quello del quotidiano generalista La Repubblica che commenta così il big match della zona Champions League: "Leao d'alta classe ma il Milan è stanco. Il Var becca Giroud e salva l'Atalanta".

Nel sottotitolo viene aggiunto: "Gioiello del portoghese che illude il Diavolo. I nerazzurri trovano l'1-1 su rigore di Koopmeiners deciso dal monitor: è l11° contro i rossoneri". In questa stagione si tratta infatti dell'undicesimo rigore a sfavore dei rossoneri. Al di là del fatto del fatto che quello di ieri sia stato forse molto generoso, è chiaro che un problema c'è anche per la retroguardia rossonera che non può permettersi di concedere queste grandi occasioni agli avversari e con questa frequenza.