La Repubblica di Torino titola sulle parole di Motta: "Niente spazi a questo Milan"

L'edizione torinese de La Repubblica riparte dalle parole pronunciate ieri in conferenza da Thiago Motta, il quale ha parlato così del Milan: "È una squadra molto forte in transizione. Dobbiamo fare molto attenzione a questo che sia Leao, Morata, Loftus-Cheek, Pulisic. A livello collettivo dobbiamo capire le situazioni di gioco, quando ricompattarci e non lasciare spazi o profondità. Come sempre. Non facciamo una difesa individuale, poi succede durante la partita, ma devi avere sempre l'aiuto del compagno e della squadra nell'affrontare l'individualità".

Parole che indicano quanto per il tecnico bianconero sia importante l'apporto difensivo da parte di tutti, in riferimento anche all'intervista polemica di Dusan Vlahovic uscita in settimana quando era impegnato con la Serbia. Quest'ultimo non ci sarà e va a 'impreziosire' una lista di infortunati che a Torino - sponda bianconera - si sta facendo particolarmente lunga. Il Milan però potrebbe dover fare a meno di Christian Pulisic a causa di una situazione fisica non particolarmente ottimale.