La Repubblica: "Lazio-Milan con Ibrahimovic"

"Lazio-Milan con Ibrahimovic", lo scrive questa mattina il quotidiano La Repubblica parlando del match in programma questa sera allo stadio Olimpico. "Fuori Immobile e Caicedo - si legge - Luis Alberto va in attacco. C’è Ibra per Pioli". Parlando dello svedese, il tecnico rossonero, nel corso della conferenza stampa di ieri, ha dichiarato: "La sua condizione può soltanto crescere giocando". Lo farà dal primo minuto?