La Repubblica: "Milan, decide Leao è la quinta vittoria. Il Var annulla il pari al microscopio"

Spesso gli si contesta di essere poco decisivo, motivo per il quale Rafael Leao ieri sera ha deciso di mettere a tacere un po' di critiche decidendo la delicata sfida di Champions League contro il Girona. Vincere significava tantissimo per il Milan, che grazie ai tre punti che portano la firma del suo numero 10, è salito a quota 15 punti nella classifica generale, che a risultato concreto potrebbe significare qualificazione diretta agli ottavi di finale.

In merito alla sfida di ieri La Repubblica ha questa mattina titolato "Milan, decide Leao è la quinta vittoria. Il Var annulla il pari al microscopio", rifacendosi ovviamente all'incredibile gol di Gil annullato per via della punta della scarpa leggermente più avanti rispetto alla linea difensiva del Diavolo, al quale potremmo dire essere andata piuttosto bene, anche se per Conceiçao la vittoria dei suoi ragazzi è meritata.