La Repubblica (Milano): "Nuovo San Siro, entro febbraio l'offerta"

La rivalità in campo tra Inter e Milan si trasforma in interessi comuni su altri fronti, su tutti il nuovo stadio. I due club stanno valutando i prossimi passi col Comune di Milano per il nuovo San Siro e l'offerta, stando a quanto risulta all'edizione milanese de La Repubblica, è in arrivo nelle prossime settimane. "Nuovo San Siro, entro febbraio l'offerta", assicura il quotidiano in un box presente oggi in prima pagina.