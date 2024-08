La Repubblica sulla nuova Champions: "Come la Superlega. Il Real spaventa Milan e Atalanta"

Nella giornata di ieri sono andati in scena a Nyon i sorteggi per la nuova fase a girone unico della Champions League, con due special guests "a dirigere l'orchesta": Cristiano Ronaldo e Gianluigi Buffon. Alcuni parlano di Superlega, come il lapsus avuto volutamente da Zlatan Ibrahimovic prontamente corretto dal presidente Ceferin nel corso della presentazione della competizione, ma in realtà si parla di Super Champions League, competizione emozionante che terrà incollati i tifosi di tutta Europa sul divano dal 17 settembre fino al 29 gennaio.

Poi a Nyon sono sicuri che sarà emozionante vedere l'evolversi della classifica generale con le migliori d’Europa messe in fila dal 1° al 36° posto, scrive questa mattina La Repubblica. Il quotidiano ha poi fatto un po' il punto sulle italiane che saranno coinvolte in questa nuova Champions League, soffermandosi anche su quello che è il "girone" sorteggiato al Milan, che vedrà sfifare Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria, Girona, Slovan Bratislava, Club Brugge, Bayer Leverkusen, Liverpool e Real Madrid, con i Blancos che affronteranno anche l'Atalanta.