La sconfitta di Rotterdam sta a significare solo una cosa. Il QS: "Milan, adesso è tutta salita"

Il Milan perde a Rotterdam vedendosi complicare il discorso qualificazione. Non a caso il QS questa mattina in edicola ha titolato così in prima pagina "Milan, adesso è tutta salita". Sì, perché gli ottavi di finale non distano solo una partita per il momento, ma anche due gol.

Per passare il turno ed evitare i supplementari, infatti, la formazione di Sergio Conceiçao deve almeno vincere con due gol di scarto contro il Feyenoord martedì, impresa non impossibile se si considerano le condizioni comunque disastrate con le quali la formazione di Pascal Bosschaart approccerà alla partita, ma il discorso sta sempre lì: il tutto dipenderà sempre e solo dai giocatori del Milan.