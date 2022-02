La Stampa alla vigilia della sfida tra Inter e Milan: "Voglia di derby"

La Stampa titola così oggi al suo interno: "Voglia di derby". Domani la partitissima di San Siro: tra i duelli più affascinanti quello in porta con l'esperto Handanovic contro il debuttante Maignan. La storica rivalità e l'importanza in chiave scudetto infiammano l'attesa per Inter-Milan. Subito esauriti i 37.908 biglietti: Inzaghi sogna la fuga, Pioli vuole riavvicinarsi alla vetta.