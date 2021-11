La Stampa: "Calcio in tv, è di nuovo bufera: stop agli abbonamenti 'sdoppiati' per DAZN"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio al caso DAZN nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Calcio in tv, è di nuovo bufera: stop agli abbonamenti 'sdoppiati'". E' bufera dopo la decisione dell'azienda inglese, che però spiega: "Così colpiamo la pirateria". Trenta i giorni concessi per recedere, gli appassionati sono in rivolta. Ufficialmente la Lega Calcio non commenta, ma qualcuno sibila: "Non ne azzeccano una".