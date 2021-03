La Stampa in prima pagina: "Milan e Inter vincono e comandano"

La Stampa in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina alla Serie A con il titolo seguente: "Toro, solo pari col Bologna. Milan e Inter vincono e comandano". Nona gara in casa senza successo per i granata: è la prima volta nella storia. Con il Bologna solito film: 1-1 in rimonta con gol dell'ex Verdi e Soriano. Il club difende Giampaolo, ma c'è l'idea Nicola. La capolista vince in casa del Sassuolo per 2-1 con il gol lampo di Leao dopo 6 secondi (record europeo) e quello di Saelemaekers. Inutile la rete di Berardi. Nerazzurri brutti, ma vincenti: Spezia battuto 2-1 con Hakimi in contropiede e Lukaku su rigore. Piccoli segna il gol della bandiera ne recupero. Soltanto il 41% di possesso palla.