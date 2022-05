La Stampa in vista di Milan-Atalanta e Cagliari-Inter: "Matchpoint scudetto"

MilanNews.it

Sarà una domenica di fuoco per i tifosi rossoneri. Il Milan si giocherà gran parte dello scudetto contro l'Atalanta in un San Siro sold out. Tutto ciò, in attesa della gara delle 20.45 dell'Inter, ospite del Cagliari che non ha ancora la matematica certezza di rimanere in Serie A. La stampa, nelle pagine sportive di questa mattina, apre così: "Matchpoint scudetto".