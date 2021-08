La Stampa - Milan le strategie per il centrocampo dopo l'infortunio di Kessie

La notizia dell'infortunio di Kessie, seppur non particolarmente grave, ha portato il Milan a stabilire alcune strategie per il centrocampo. Oltre alla definizione della trattativa per Adli, sempre più vicino dal Bordeaux, la dirigenza rossonera valuterà anche una permanenza di Pobega che potrebbe restare al Milan. Maldini e Massara inoltre vogliono, al più presto, regalare a Pioli il jolly Alessandro Florenzi, un giocatore di esperienza e capace di ricoprire più posizioni in campo.