La Stampa: "Milan, per Ibrahimovic un mese di stop"

Spazio anche per Zlatan Ibrahimovic nelle pagine sportive de La Stampa, che titola: "Milan, per Ibrahimovic un mese di stop". Un mese di stop, se andrà tutto bene. Ma Zlatan Ibrahimovic può tirare un sospiro di sollievo: gli esami hanno escluso lesioni al tendine d'Achille della gamba destra, dopo l'infortunio di lunedì che aveva fatto preoccupare e non poco. L'attaccante del Milan ha riportato uno stiramento al muscolo soleo del polpaccio ed ha già iniziato il programma di recupero.