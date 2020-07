La Stampa: "Milan, retromarcia su Rangnick. Pioli resta e rinnova fino al 2022"

La notizia del mancato approdo di Rangnick in rossonero e la conferma di Stefano Pioli ha messo inevitabilmente in secondo piano la vittoria del Milan sul Sassuolo. La Stampa, nell'edizione odierna, ha fatto il punto sulla scelta del club di Via Aldo Rossi che sarebbe stata motivata dai recenti risultati di Pioli che, negli ultimi giorni, avevano riportato in alto le quotazioni della permanenza del tecnico emiliano sulla panchina rossonera. Rangnick, ora, potrebbe rinnovare con la Red Bull.