La Stampa: "Prima la Coppa Italia, ma il Milan non ci sta"

Prima della ripresa del campionato dovrebbe riprendere e concludersi la Coppa Italia, anche se le dirette interessate non sembrano della stessa opinione. La Stampa oggi in edicola titola: "Prima la Coppa Italia, ma il Milan non ci sta". Ricominciare in chiaro è diventata, col tempo, la linea di confine sulla quale il ministro Spadafora ha costruito la sua resistenza più strenua.Da qui, lo spostamento della serie A al 20 giugno per liberare la finestra necessaria alle ultime tre partite della coppa nazionale: Juve-Milan e Napoli-Inter (13 e 14 giugno) e la finale a metà settimana. E non è tardata ad arrivare la risposta delle dirette interessate: "Troviamo discutibile assegnare un trofeo importante come la Coppa Italia con due partite in tre giorni e con le squadre in campo dopo oltre tre mesi di fermo", fanno sapere dal Milan.