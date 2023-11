La Stampa: "Shevchenko: 'Io in campo per servire il mio Paese'"

"Shevchenko: "Io in campo per servire il mio Paese". Così La Stampa in apertura in prima pagina, nel giorno di Ucraina-Italia. L'ex campione del Milan si concede ad una intervista nel giorno dello scontro tra gli azzurri e l'Ucraina, valida per un posto al prossimo Europeo. Agli azzurri basta un punto per volare ad Euro 2024.