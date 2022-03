La Stampa spinge l'Italia verso il Mondiale: "Do you remember Wembley?"

MilanNews.it

"Do you remember Wembley?". Questo il titolo con cui La Stampa ha cercato in qualche modo di spingere l'Italia verso le due vittorie necessarie per andare al Mondiale di Qatar 2022. Da oggi a martedì sarà una settimana di passione per la Nazionale e per tutti gli appassionati di calcio del nostro Paese. Giovedì la prima sfida contro la Macedonia con l'incubo dello spareggio 2017: ben 9 calciatori azzurri hanno vissuto quell'onta. Mancini invece non sembra aver paura: "Ispiriamoci all'Europeo, non abbiamo vinto per caso".