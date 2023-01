La stampa sportiva inglese piange Luca Vialli: le prime pagine di oggi

MilanNews.it

Gianluca Vialli non ha lasciato il segno solo in Italia ma anche in Inghilterra e più precisamente a Londra spinda Chelsea dove era stato giocatore, allenatore-giocatore e allenatore e dove aveva contribuito alla risalita del club londinese dopo decenni di anonimato, portandolo a vincere in Europa alla fine degli anni Novanta. Oggi Vialli è pianto anche dalla stampa sportiva inglese. Mirror Sport scrive in taglio alto: "R.I.P. Gianluca, the Lion King of Chelsea". Daily Express Sport, invece, scrive: "Tears and tributes to legend Luca".