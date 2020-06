La Stampa sul Milan: "Tagli, sì rossonero. Ma Ibra critica l'ad Gazidis"

Anche il quotidiano La Stampa dedica al suo interno - per la precisione a pagina 28 - uno spazio al Milan dopo il confronto svoltosi ieri a Milanello. Questo il titolo utilizzato dal noto giornale torinese: "Tagli, sì rossonero. Ma Ibra critica l'ad Gazidis". L'a.d. rossonero ha accolto la proposta di taglio degli ingaggi ricevuta dai giocatori, ai quali sarà decurtato il 50% di aprile, ma lo svedese in particolare ha fatto notare che questa risposta sarebbe potuta arrivare prima e ha chiesto a Gazidis di essere più presente a Milanello per fornire più informazioni in questa fase di incertezza, a partire dal nome dell'allenatore.